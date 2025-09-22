Vuurwerk en eieren gegooid bij azc-protest in Noordwijk, politie grijpt in

De politie heeft ingegrepen bij een azc-overleg in een kerk aan de Voorstraat in Noordwijk, nadat buiten vuurwerk en eieren waren gegooid. Twee journalisten en een politieauto werden geraakt door de eieren, terwijl bij meerdere ingangen knalvuurwerk en rookbommen werden afgestoken.

Binnen in de kerk vond maandagavond een gemeentelijke vergadering plaats over een mogelijk azc. Daar was plek voor ruim tweehonderd bezoekers, waardoor een grote groep buiten moest blijven staan.

Op het plein verzamelden zich uiteindelijk bijna tweehonderd mensen. Toen de situatie uit de hand liep en de ingang van de kerk opnieuw werd belaagd, besloot de politie de menigte weg te sturen. Een deel van de mensen is vertrokken, sommigen wachten buiten het plein of zijn een aangrenzende kroeg ingegaan.

De gemeenteraad en het publiek worden sinds 19.30 uur over de plannen geïnformeerd, ook voeren een reeks insprekers het woord. De bijeenkomst is via een livestream met geluid te volgen, het beeld werkt niet.

ANP