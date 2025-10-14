Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Brede steun voor azc in Amersfoort: binnen paar dagen ruim 1300 handtekeningen

Brede steun voor azc in Amersfoort: binnen paar dagen ruim 1300 handtekeningen

Beleid

Vandaag, 17:11 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

In Amersfoort groeit de steun voor opvang van asielzoekers. Binnen enkele dagen hebben ruim 1300 mensen een petitie ondertekend waarin zij de gemeente oproepen om nieuwe opvangplekken te realiseren. Volgens de initiatiefnemers heeft "ook Amersfoort de verantwoordelijkheid" om asielzoekers "een veilige plek te bieden".

De steun komt na een periode van onrust rond plannen voor een nieuw asielzoekerscentrum in de wijk Vathorst. Op 19 september werd een verdachte aangehouden voor het bedreigen van burgemeester Lucas Bolsius, vermoedelijk vanwege die plannen. Enkele dagen later besloot de gemeente de plannen voor twee azc’s in te trekken. Volgens het stadsbestuur gebeurde dat omdat inwoners te weinig waren betrokken bij de besluitvorming, niet vanwege de bedreiging.

Een paar weken geleden stonden twee groepen demonstranten tegenover elkaar in Amersfoort vanwege de komst van een azc:

Demonstranten tegenover elkaar in Amersfoort om komst azc
0:51

Demonstranten tegenover elkaar in Amersfoort om komst azc

Bewoners willen meedenken

De initiatiefnemers van de petitie hopen dat de gemeente opnieuw naar de plannen kijkt, maar dit keer mét de inwoners aan tafel. In de oproep vragen zij de gemeente om “vanaf het begin samen te werken met bewoners”, bijvoorbeeld bij het kiezen van geschikte locaties of het inrichten van opvang.

Onlangs werden nog zes mensen aangehouden tijdens een demonstratie bij een inspreekavond over asielopvang.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Niet één maar twee azc's in Amersfoort, maar niet als het aan bewoners ligt
Niet één maar twee azc's in Amersfoort, maar niet als het aan bewoners ligt
Verdachte aangehouden voor bedreiging burgemeester Amersfoort om azc
Verdachte aangehouden voor bedreiging burgemeester Amersfoort om azc

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.