Brede steun voor azc in Amersfoort: binnen paar dagen ruim 1300 handtekeningen

In Amersfoort groeit de steun voor opvang van asielzoekers. Binnen enkele dagen hebben ruim 1300 mensen een petitie ondertekend waarin zij de gemeente oproepen om nieuwe opvangplekken te realiseren. Volgens de initiatiefnemers heeft "ook Amersfoort de verantwoordelijkheid" om asielzoekers "een veilige plek te bieden".

De steun komt na een periode van onrust rond plannen voor een nieuw asielzoekerscentrum in de wijk Vathorst. Op 19 september werd een verdachte aangehouden voor het bedreigen van burgemeester Lucas Bolsius, vermoedelijk vanwege die plannen. Enkele dagen later besloot de gemeente de plannen voor twee azc’s in te trekken. Volgens het stadsbestuur gebeurde dat omdat inwoners te weinig waren betrokken bij de besluitvorming, niet vanwege de bedreiging.

Een paar weken geleden stonden twee groepen demonstranten tegenover elkaar in Amersfoort vanwege de komst van een azc:

0:51 Demonstranten tegenover elkaar in Amersfoort om komst azc

Bewoners willen meedenken

De initiatiefnemers van de petitie hopen dat de gemeente opnieuw naar de plannen kijkt, maar dit keer mét de inwoners aan tafel. In de oproep vragen zij de gemeente om “vanaf het begin samen te werken met bewoners”, bijvoorbeeld bij het kiezen van geschikte locaties of het inrichten van opvang.

Onlangs werden nog zes mensen aangehouden tijdens een demonstratie bij een inspreekavond over asielopvang.