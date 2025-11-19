Terug

Burgemeester beëindigt anti-azc-demonstratie in Lisse

Vandaag, 20:42 - Update: 2 uur geleden

De anti-azc-demonstratie in Lisse is op last van de burgemeester beëindigd. Dat gebeurde vermoedelijk nadat de groep van zo'n zeventig actievoerders weg wilde gaan bij het gemeentehuis waar de demonstratie in eerste instantie plaatsvond. Daarop gingen agenten te paard achter hen aan.

De actievoerders verspreidden zich vervolgens in verschillende straten in de Zuid-Hollandse plaats. Een ANP-verslaggever zag één persoon aangehouden worden. Ook sloeg de politie met wapenstokken. Sommige actievoerders gooiden met vuurwerk.

De anti-azc-demonstranten riepen leuzen als "Azc, weg ermee" en "Wij zijn Nederland". Ze droegen Nederlandse vlaggen. Ook was er een Prinsenvlag te zien. Die oranje, wit, blauwe vlag werd gebruikt door de NSB. De tegendemonstranten hadden lakens mee met 'Azc Lisse Solidair' en 'Vluchtelingen ook welkom in Lisse' erop. Ook klonk er zeker een knal van vermoedelijk vuurwerk.

Momenteel rijden er nog politiebusjes door Lisse.

Woensdagavond vergadert de gemeenteraad over een kader waaraan potentiële locaties voor een azc moeten voldoen; er wordt dus nog geen definitief besluit genomen.

