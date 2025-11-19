Terug

Demonstraties verwacht rond vergadering over azc in Lisse

Vandaag, 17:03

De gemeenteraad van Lisse spreekt woensdagavond tijdens een vergadering over een mogelijk azc. Betogers willen rond de vergadering demonstraties houden.

De gemeente laat weten dat er rekening wordt gehouden met twee betogingen. Eén onaangekondigde betoging tegen de komst van een azc en een vooraf aangekondigde pro-azc-demonstratie. "Er zijn twee demonstratievakken rond het gemeentehuis. Politie en boa's zijn op de hoogte en buurtbewoners zijn middels een brief geïnformeerd", aldus de woordvoerder.

Er is de laatste tijd vaker gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra, zoals in Doetinchem:

Lisse vermoedt dat er ook activistische demonstranten van buiten Lisse naar het dorp zullen komen. De anti-azc-demonstratie staat om 19.30 uur gepland. De vergadering van de gemeenteraad start om 20.00 uur.

Tijdens de vergadering wordt een kader vastgesteld waaraan potentiële locaties voor een azc moeten voldoen; er wordt dus nog geen definitief besluit genomen. Om het gemeentehuis binnen te komen, is vooraf aanmelden voor deze avond verplicht.

Door ANP

