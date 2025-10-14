Terug

Honderden azc-demonstranten Uithoorn gaan woonwijk in, ME achtervolgt

Demonstratie

Vandaag, 21:52 - Update: 35 minuten geleden

In Uithoorn trekken enkele honderden anti-azc-betogers een woonwijk in na een bijeenkomst bij het gemeentehuis. De demonstranten worden gevolgd door de Mobiele Eenheid (ME).

Het protest begon op een plein tegenover het gemeentehuis, waar een vergadering over de asielopvang plaatsvond. Daar liep de spanning al snel op. Hart van Nederland-verslaggever Kevin Spanjersberg is ter plaatse en zag dat daar met eieren en glas werd gegooid. Ook werd vuurwerk afgestoken.

"Er is wat heen en weer geduwd. Daarna verplaatste de menigte zich richting een woonwijk. De ME heeft ze uit elkaar gedreven."

Meerdere mensen zouden al zijn aangehouden. Over eventuele gewonden is nog niets bekend.

Gemeente nam maatregelen

De gemeente had stevige veiligheidsmaatregelen genomen na een eerdere demonstratie in september die uit de hand liep. Toen probeerden actievoerders het gemeentehuis binnen te dringen en moest de politie ingrijpen.

Om herhaling te voorkomen besloot de gemeente dat er deze keer geen pers en publiek welkom waren bij de vergadering. Volgens een verklaring gebeurde dat "om redenen van orde en veiligheid".

