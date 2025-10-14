Terug

Spanning bij azc-protest in Uithoorn: voor- en tegenstander tegenover elkaar

Demonstratie

Vandaag, 16:42 - Update: 4 minuten geleden

In Uithoorn zijn dinsdagavond enkele honderden mensen samengekomen voor een protest tegen de komst van asielzoekers. De betogers verzamelden zich op het plein bij het gemeentehuis, waar op dat moment een commissievergadering van de gemeenteraad plaatsvond over het onderwerp asielopvang.

Volgens een ANP-verslaggever droegen meerdere actievoerders de oranje-wit-blauwe Prinsenvlag, die in het verleden werd gebruikt door de NSB, soms met een VOC-logo erop. Tegendemonstranten riepen leuzen tegen fascisme en toonden borden met teksten als “Vluchtelingen welkom, nazi’s niet!”.

Een betoger die de prinsenvlag draagt als een cape. Beeld: HFV/MizzleMedia

Strenge veiligheidsmaatregelen na eerdere onrust

De gemeente had stevige veiligheidsmaatregelen genomen na een eerdere demonstratie in september die uit de hand liep. Toen probeerden actievoerders het gemeentehuis binnen te dringen en moest de politie ingrijpen.

De afgelopen weken gaat het steeds vaker mis bij betogingen tegen asielzoekers of de komst van een azc. Voor- en tegenstanders staan vaak lijnrecht tegenover elkaar, of er worden panden beklad. Begin vorige maand moest de Mobiele Eenheid ook al ingrijpen in Doetinchem:

Politie ontruimt plein bij demonstratie tegen azc in Doetinchem
0:50

Om herhaling te voorkomen besloot de gemeente dat er deze keer geen pers en publiek welkom waren bij de vergadering. Volgens een verklaring gebeurde dat “om redenen van orde en veiligheid”. De politie was zichtbaar aanwezig rond het gemeentehuis om nieuwe incidenten te voorkomen.

