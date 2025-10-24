Anti-azc-protest Sliedrecht afgelast uit vrees voor onrust

De demonstratie van ' AZC Alert Sliedrecht' komende zaterdag gaat niet door. De organisatoren melden dat hooligans mogelijk wilden komen om "rotzooi" te trappen en dat Sliedrechtse jongeren vuurwerk wilden afsteken.

"Ondanks dat bij geen enkele van de demonstraties onder de vlag van het Landelijk Estafetteprotest ongeregeldheden hebben plaatsgevonden, willen wij niet het risico lopen dat Sliedrecht te maken krijgt met Malieveld-toestanden", schrijven de organisatoren op Facebook.

De organisatie had het graag anders gezien, maar het onderwerp ligt volgens hen maatschappelijk gezien zo gevoelig dat 'een vreedzaam protest bedoeld voor mensen die zich terecht grote zorgen maken dit soort risico's met zich meebrengt.' "Het is voor ons een droevige dag dat wij dit besluit hebben moeten nemen."

De gemeente zegt het bericht te hebben gezien en erover in overleg te zijn.

Enkele duizenden mensen verzamelden zich op het Malieveld in Den Haag voor een protest tegen het huidige asielbeleid, zo is te zien in de video hieronder.