Noodbevel in Schiedam vanwege protesten rond komst azc

Noodbevel in Schiedam vanwege protesten rond komst azc

Demonstratie

Vandaag, 14:33

Gemeente Schiedam neemt maatregelen vanwege de twee demonstraties die zaterdag rond de komst van een asielzoekerscentrum. Er komt een noodbevel en de tegendemonstratie moet uitwijken naar een andere locatie dan de plek waar tegenstanders van het azc verzamelen.

"Voor beide demonstraties nemen de gemeente en politie maatregelen om te zorgen dat ze op een veilige, ordelijke manier verlopen", laat de gemeente weten.

Het protest tegen het azc begint om 13.00 uur op het Stadserf en is formeel aangekondigd bij de burgemeester. "Ook hebben wij signalen van een niet-aangekondigde demonstratie voor zaterdagmiddag", zegt een woordvoerster. Online wordt opgeroepen dat er om 12.45 uur een tegendemonstratie is tegen racisme op dezelfde locatie als het andere protest. De gemeente heeft echter een andere plek aangewezen, bij 't Land van Belofte.

ANP

