Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Burgemeester Hoofddorp bezorgd over ongeregeldheden: 'Onacceptabel'

Burgemeester Hoofddorp bezorgd over ongeregeldheden: 'Onacceptabel'

Demonstratie

Vandaag, 09:20

Link gekopieerd

Burgemeester Marianne Schuurmans van Hoofddorp noemt het onacceptabel dat een groep jongeren woensdagavond een demonstratie tegen een azc probeerde te verstoren en daarbij agressief optrad tegen de politie. Dat laat ze donderdagochtend weten in een schriftelijke verklaring. De politie hield zeven mensen aan. Volgens de politie gooiden tegendemonstranten vuurwerk en stenen naar deelnemers van het protest.

Schuurmans zegt zich grote zorgen te maken. "Het is ernstig dat in een gemeente waar inwoners in goede harmonie met elkaar proberen te leven, ongeacht afkomst of geloof, een demonstratie zo gewelddadig wordt verstoord." De burgemeester meldt dat de groep jongeren vervolgens naar het winkelcentrum trok, waar ze vernielingen aanrichtten en een winkel plunderden.

De aanhouding van een van de ordeverstoorders ging niet vanzelf:

Demonstranten richten zich tegen verbranding koran en de politie
0:47

Demonstranten richten zich tegen verbranding koran en de politie

Schuurmans zegt zich grote zorgen te maken. "Het is ernstig dat in een gemeente waar inwoners in goede harmonie met elkaar proberen te leven, ongeacht afkomst of geloof, een demonstratie zo gewelddadig wordt verstoord." De burgemeester zegt dat de groep jongeren daarna naar het winkelcentrum trok. Daar hebben ze vernielingen aangericht en een winkel geplunderd.

Bij de demonstratie tegen het azc heeft een van de betogers een koran verbrand. De burgemeester ziet dat veel mensen "écht geraakt" waren hierdoor. "Maar deze rellen hadden daar niets mee te maken", zegt ze. Schuurmans zegt samen met de politie en het OM na te denken over "een gerichte aanpak van deze raddraaiers". "Dit gedrag kunnen en mogen we niet tolereren."

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Stenen en vuurwerk gegooid naar koran verbrandende demonstranten tegen azc Hoofddorp
Stenen en vuurwerk gegooid naar koran verbrandende demonstranten tegen azc Hoofddorp
Rechter staat koranverbranding bij azc in Hoofddorp toch toe
Rechter staat koranverbranding bij azc in Hoofddorp toch toe

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.