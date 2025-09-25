Burgemeester Hoofddorp bezorgd over ongeregeldheden: 'Onacceptabel'

Burgemeester Marianne Schuurmans van Hoofddorp noemt het onacceptabel dat een groep jongeren woensdagavond een demonstratie tegen een azc probeerde te verstoren en daarbij agressief optrad tegen de politie. Dat laat ze donderdagochtend weten in een schriftelijke verklaring. De politie hield zeven mensen aan. Volgens de politie gooiden tegendemonstranten vuurwerk en stenen naar deelnemers van het protest.

Schuurmans zegt zich grote zorgen te maken. "Het is ernstig dat in een gemeente waar inwoners in goede harmonie met elkaar proberen te leven, ongeacht afkomst of geloof, een demonstratie zo gewelddadig wordt verstoord." De burgemeester meldt dat de groep jongeren vervolgens naar het winkelcentrum trok, waar ze vernielingen aanrichtten en een winkel plunderden.

De aanhouding van een van de ordeverstoorders ging niet vanzelf:

0:47 Demonstranten richten zich tegen verbranding koran en de politie

Bij de demonstratie tegen het azc heeft een van de betogers een koran verbrand. De burgemeester ziet dat veel mensen "écht geraakt" waren hierdoor. "Maar deze rellen hadden daar niets mee te maken", zegt ze. Schuurmans zegt samen met de politie en het OM na te denken over "een gerichte aanpak van deze raddraaiers". "Dit gedrag kunnen en mogen we niet tolereren."

