Rechter staat koranverbranding bij azc in Hoofddorp toch toe

De rechter staat een koranverbranding woensdagavond bij het asielzoekerscentrum in Hoofddorp toch toe. De gemeente had open vuur bij de demonstratie aan de Planeetbaan verboden, waarop de initiatiefnemers Hugo Kuiper en Pegida-voorman Edwin Wagensveld een kort geding aanspanden.

De rechtbank in Haarlem legt wel een aantal voorwaarden op. Het boek moet in een bak met zand liggen en er moeten een brandblusser en een branddeken aanwezig zijn om direct te kunnen ingrijpen. De koranverbranding mag niet langer dan een kwartier duren en het vuur moet onmiddellijk worden gedoofd als er wanordelijkheden ontstaan.

Bij een eerdere koranverbranding van Pegida in Arnhem ontstonden er rellen:

1:20 Rellen in Arnhem door koranverbranding

Reden voor de gemeente om open vuur te verbieden bij de demonstratie tegen het asielzoekerscentrum is de vrees voor rellen, omdat er ook een tegendemonstratie is aangekondigd. De rechter oordeelt dat de gemeente die vrees niet voldoende heeft onderbouwd.

Belediging

In augustus vorig jaar veroordeelde het gerechtshof in Den Haag Wagensveld in hoger beroep tot een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur voor groepsbelediging. De Pegida-voorman had moslims vergeleken met nazi's. De politierechter in Arnhem legde hem in april een taakstraf op van twintig uur en een voorwaardelijke celstraf van een week op voor het beledigen van de islamitische gemeenschap in Nederland, het beledigen van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch en het overtreden van een gebiedsverbod in Arnhem.

ANP/Hart van Nederland