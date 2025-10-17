'Democratisch proces wordt verstoord door azc-rellen bij gemeentes'

De azc-protesten van de afgelopen tijd 'verstoren het democratisch proces'. Dat vindt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De demonstraties worden vaak gehouden naar aanleiding van vergaderingen of besluiten van gemeentes. De protesten lopen geregeld uit de hand, soms komt er geweld aan te pas.

Het proces wordt verstoord, doordat de druk bij raadsleden zou worden opgevoerd, waardoor zij niet meer naar eigen geweten zouden stemmen. De vereniging krijgt de laatste weken 'meerdere meldingen over de manier waarop de raad middels protesten, die gepaard kunnen gaan met intimidatie of bedreigingen, onder druk wordt gezet'. De vereniging spreekt van een 'zorgwekkend constatering'.

De afgelopen weken gaat het steeds vaker mis bij betogingen tegen asielzoekers of de komst van een azc. In Uithoorn was pers en publiek eerder deze week niet welkom bij een vergadering waarin over de komst van een azc werd gesproken:

Zij aan zij staan

Donderdag gingen er nog nepberichten rond op sociale media over verschillende gemeentes waar een nieuw azc zou komen. De gemeentes waar het om ging waarschuwden voor de berichten, die voor een hoop onrust zorgden. In de berichten werd namelijk opgeroepen om te gaan rellen bij de gemeentehuizen.

Sommige protesten verlopen wel vredig, maar de laatste tijd zijn er veel gevallen waarbij dat niet geval is. Zo werden politie en tegendemonstranten deze week in Uithoorn en Houten bekogeld met vuurwerk en eieren bij protesten tegen de komst van asielopvang. Eerder liep het in bijvoorbeeld Doetinchem ook uit de hand bij een protest.

Alleen verbroedering door als raadsleden 'zij aan zij' te staan en gezamenlijk op te treden tegen het geweld, aldus de vereniging van raadsleden.