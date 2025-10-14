Vuurwerk, eieren en prinsenvlaggen: ME grijpt in bij azc-protest in Houten

De Mobiele Eenheid heeft dinsdagavond ingegrepen bij een onrustige demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Houten. Aan het begin van de avond stonden er ongeveer driehonderd actievoerders bij het gemeentehuis, later bleven er zo’n honderd over, maar de sfeer bleef grimmig. De politie heeft zeker een persoon aangehouden.

De sfeer bij het gemeentehuis was grimmig. Anti-azc-demonstranten gooiden eieren en vuurwerk naar een klein groepje tegendemonstranten, die juist vóór asielopvang zijn. De groepen stonden dicht bij elkaar, met een linie van agenten ertussen. Ook waren er Nederlandse vlaggen, toeters en zelfs een Prinsenvlag te zien, de oranje-wit-blauwe variant die ooit door de NSB werd gebruikt.

De afgelopen weken gaat het steeds vaker mis bij betogingen tegen asielzoekers of de komst van een azc. Voor- en tegenstanders staan vaak lijnrecht tegenover elkaar, of er worden panden beklad. Begin vorige maand moest de Mobiele Eenheid ook al ingrijpen in Doetinchem:

0:50 Politie ontruimt plein bij demonstratie tegen azc in Doetinchem

Op korte afstand hielden zo’n dertig voorstanders van asielopvang een tegendemonstratie. De politie bleef tussen beide groepen in om verdere escalatie te voorkomen. Ondanks het optreden van de ME bleef de spanning in het centrum van Houten voelbaar.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Gemeente overweegt opvang voor ruim 300 asielzoekers

De aanleiding voor het protest zijn plannen van het gemeentebestuur om een asielzoekerscentrum te bouwen aan de Essenkade, op een bedrijventerrein aan de rand van Houten. Daar zouden 337 asielzoekers worden opgevangen, maar een definitieve beslissing is nog niet genomen.

Dinsdagavond werden in het gemeentehuis twee rondetafelgesprekken gehouden, waarbij het onderwerp asielopvang officieel niet op de agenda stond.