Nepnieuws over komst azc’s zorgt voor onrust: gemeenten waarschuwen

Beleid

Vandaag, 15:31 - Update: 26 minuten geleden

In verschillende gemeenten in ons land wordt online opgeroepen om te demonstreren bij het gemeentehuis vanwege de komst van een azc. Maar wat blijkt: er komen helemaal geen asielzoekerscentra op die plekken. Gemeentes Eersel en Valkenswaard in Noord-Brabant en Breskens in Zeeland waarschuwen voor de berichten.

In de berichten die worden verspreid, doen mensen zich voor als medewerkers van de gemeente. Zo zou er in Eersel bij een buurtschap langs de A67 een azc komen. In Breskens zou een supermarkt zijn pand hebben verkocht aan het COA om 450 asielzoekers op te vangen. Alle gemeentes benadrukken dat die verspreide informatie onjuist is. In Valkenswaard komt er wel een azc, maar dat was al bekend. "Er zijn geen plannen voor andere locaties", zegt die gemeente.

De afgelopen weken gaat het steeds vaker mis bij betogingen tegen asielzoekers of de komst van een azc. In Uithoorn was pers en publiek eerder deze week niet welkom bij een vergadering waarin over de komst van een azc werd gesproken:

Voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar bij azc-protest in Uithoorn
0:33

Voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar bij azc-protest in Uithoorn

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is vanuit de gemeenten nog niet bekend met de berichten. Een woordvoerder noemt het "een zinloze manier van onrust zaaien". Wie er achter de verspreiding van het nepnieuws zit, is niet duidelijk.

Door ANP

