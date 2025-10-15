Terug

Burgemeester Uithoorn na onrust rond azc: 'We laten ons niet meeslepen'

Demonstratie

Vandaag, 07:09

De gemeente Uithoorn betreurt het dat een demonstratie tegen de opvang van asielzoekers in de Noord-Hollandse gemeente is uitgemond in ongeregeldheden. "We laten ons niet meeslepen door de luidste of felste stemmen", zegt burgemeester Pieter Heiliegers. "Een grote meerderheid van de inwoners van Uithoorn is betrokken en denkt mee. Dat is de basis om verder te bouwen."

Honderden mensen demonstreerden dinsdagavond voor het gemeentehuis tegen de geplande opvang van maximaal 250 vluchtelingen aan de Wiegerbruinlaan in Uithoorn. Op een gegeven moment sloeg de sfeer om en werd onder meer vuurwerk naar de politie gegooid. Daarna trok een groep betogers een woonwijk in. Er zijn meerdere mensen aangehouden, onder meer voor opruiing en openlijke geweldpleging.

"Bedreiging, geweld of verstoring van het democratisch proces zijn grenzen die we niet accepteren", aldus burgemeester Heiliegers. "Daarom is er in overleg met politie en Openbaar Ministerie opschaling voorbereid en helaas ook ingezet."

