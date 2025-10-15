Terug

Nog acht mensen vast na anti-azc-protesten in Uithoorn en Houten

Crime

Vandaag, 10:43

De meeste mensen die zijn opgepakt bij protesten tegen asielzoekerscentra in Houten en Uithoorn, zitten nog vast. In beide plaatsen moest de mobiele eenheid dinsdagavond in actie komen.

Drie van de vier personen die in Uithoorn zijn aangehouden, zitten nog in de cel. Volgens een woordvoerder van de politie is een van hen, die was opgepakt voor het dragen van een bivakmuts, heengezonden. De rest wordt verdacht van opruiing, openlijke geweldpleging en belediging. In Houten zitten alle vijf arrestanten nog vast, zegt een woordvoerster. De politie hield ze aan voor het afsteken van vuurwerk en openlijke geweldpleging.

Agenten bekogeld

De demonstratie in Uithoorn bij het gemeentehuis begon rustig, maar na de sprekers sloeg de sfeer om. Anti-azc-betogers bekogelden tegendemonstranten en agenten met zwaar vuurwerk en eieren. Daarna trok een grote groep mensen een woonwijk in. Ook in Houten gooiden tegenstanders van een azc met vuurwerk, eieren en stenen in de richting van de tegendemonstratie en de politie.

Door ANP

