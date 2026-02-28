Van 18 tot 77 jaar: twee generaties strijden om zetel in gemeenteraadsverkiezingen

Nog 2,5 week en dan trekt Nederland weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop daarnaartoe zijn partijen volop zichtbaar in de straten. Kandidaten gaan langs de deuren, delen flyers uit en zoeken het gesprek op met inwoners. Onder hen twee generaties politici: de 18-jarige nieuwkomer Tess Lassche en de 77-jarige routinier Peter de Noord.

Voor Tess, die op plek 7 staat van de lijst van LHN in Zoetermeer, is het haar eerste campagne. Politiek kreeg ze met de paplepel ingegoten. "Aan de keukentafel ging en gaat het bij ons thuis alleen maar over politiek", vertelt ze. Met een moeder die wethouder en nu gedeputeerde is en een bonusvader die lijsttrekker is, was de stap snel gezet. Via social media probeert ze vooral jongeren te bereiken. "Ik denk niet vóór jongeren, ik bén een jongere." Als haar partij een zetel wint en opnieuw in de coalitie komt, maakt ze kans op een plek in de raad.

Aan de andere kant

Aan de andere kant van het spectrum staat Peter de Noord, lijsttrekker van de PvdA in Hellendoorn. Hij zat al in 1980 voor het eerst in de gemeenteraad en was later wethouder. Na een periode buiten de politiek keerde hij in 2022 terug. "Ik wil iets voor een ander betekenen", zegt hij. Dit jaar voert hij opnieuw campagne, met als doel op te komen voor kwetsbare inwoners.

Benieuwd hoe jong en oud campagne voeren? Bekijk de video bij dit artikel.