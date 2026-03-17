Gemeenteraadsverkiezingen: dit moet je weten voor je gaat stemmen

Vandaag, 15:02

Het is bijna zover: de gemeenteraadsverkiezingen. Woensdag 18 maart gaan de stemhokjes open en wordt bepaald wie er de komende vier jaar in jouw gemeente de touwtjes in handen heeft. Maar waar kun je stemmen, waar stem je eigenlijk voor en wat heb je nodig om te stemmen? Hart van Nederland beantwoordt jouw vragen.

Waar kun je stemmen?

Je kunt alleen stemmen in de gemeente waar je ingeschreven staat. In elke gemeente zijn verschillende stemlokalen om woensdag je stem uit te brengen. Wil je weten welk stembureau het dichtst bij jou in de buurt zit? Check dan deze site of de meegestuurde lijst met stembureaus bij je stempas. De meeste stemlokalen zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Waar stem je voor?

Op 18 maart wordt bepaald wie voor de komende vier jaar in jouw gemeente de koers bepaalt. De raadsleden die woensdag de meeste stemmen ontvangen, vormen samen de gemeenteraad. Dat is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. Zij bepalen de koers, het budget en verschillende regels waar je als inwoner dagelijks mee te maken hebt.

Een voorbeeld waar de gemeenteraad over gaat, is hoe vaak het vuilnis in je straat wordt opgehaald. Een ander voorbeeld is waar nieuwe huizen gebouwd mogen worden.

Politiek verslaggever Merel Ek schoof vrijdag aan bij Nieuws van de Dag. Merel legde uit waarom wordt verwacht dat veel kiezers woensdag thuis blijven en waarom lokale partijen waarschijnlijk veel stemmen krijgen. Zie onderstaande video:

Wat heb je nodig om te stemmen?

Allereerst heb je je stempas nodig. Deze heb je via de post ontvangen. Daarnaast heb je een geldig identiteitsbewijs nodig. In Nederland vallen daaronder een rijbewijs, paspoort of ID-kaart. Is je identiteitsbewijs recent verlopen? Geen zorgen. Zolang het document niet langer dan vijf jaar verlopen is, blijft het geldig.

Wat als je woensdag zelf niet kunt stemmen door omstandigheden? Dan kan iemand anders voor jou stemmen. Je moet die persoon wel machtigen. Dat doe je eenvoudig op de achterkant van je stempas. Daarnaast geef je een kopie van je identiteitsbewijs mee. Een foto is al voldoende. Let op: de gemachtigde persoon moet in dezelfde gemeente wonen.

Door Pien Beijsens

