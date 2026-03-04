Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Minderjarigen op de kieslijst: mag dat eigenlijk wel?

Verkiezingen

Vandaag, 11:26

Link gekopieerd

Over precies twee weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op de kandidatenlijsten van verschillende politieke partijen staan minderjarigen. Zo kun je in Rheden stemmen op een 16-jarige vrouwelijke kandidaat, in Almere op een 15-jarige mannelijke kandidaat en in Zoetermeer op een 17-jarige vrouwelijke kandidaat. Zij zijn te jong om zelf te mogen stemmen, maar op hen kan wel worden gestemd. Hoe zit dat?

Artikel 10 van de Gemeentewet is helder, zo schrijft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: "Voor het lidmaatschap van de raad is vereist dat men ingezetene van de gemeente is, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht." Oftewel: je mag de gemeenteraad in als je inwoner bent van de gemeente én minimaal 18 jaar oud bent. Een minderjarige kan dus niet plaatsnemen in de raad, ook al is die persoon wel verkozen.

Van jong tot oud: de leeftijdsverschillen zijn groot bij de gemeenteraadsverkiezingen. In de bovenstaande video zie je twee uitersten.

Verloren stem?

Is stemmen op een minderjarige kandidaat een verloren stem? Nee, in principe niet. Artikel H7 van de Kieswet zegt over een kandidaat-raadslid onder de 18 jaar: "De naam van een kandidaat mag niet voorkomen op een lijst indien de kandidaat tijdens de zittingsperiode van het orgaan waarvoor de verkiezing zal plaatsvinden, niet de voor het zitting nemen in dat orgaan vereiste leeftijd zal bereiken."

Het belangrijkste detail zit in het laatste gedeelte van de zin. De verkiesbare minderjarige moet dus de leeftijd van 18 jaar bereiken tijdens de zittingsperiode. Wie nu bijvoorbeeld 16 jaar is, wordt vóór de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen 18 jaar. Het eerste volgende termijn na de komende verkiezingen is 2030, omdat de verkiezingen tot raadsleden om de 4 jaar plaatsvinden. Daarmee is het voor een minderjarige wettelijk toegestaan om op de kieslijst te staan.

Waarom doen partijen dit?

Politieke partijen kunnen verschillende redenen hebben om minderjarigen op de kandidatenlijst te plaatsen. Zo kunnen zij op deze manier jong talent laten kennismaken met de (lokale) politiek. Ook kunnen minderjarigen dienen als lijstduwer: een naam die voor extra stemmen kan zorgen. Of partijen vullen simpelweg de lijst aan met een extra naam.

Conclusie

Minderjarigen mogen op de kandidatenlijst van een partij staan, op voorwaarde dat zij woonachtig zijn in de betreffende gemeente en tijdens de zittingsperiode 18 jaar worden. Op het moment dat een minderjarige daadwerkelijk wordt verkozen tot raadslid, heeft deze persoon het recht om plaats te nemen in de gemeenteraad, maar pas vanaf het moment dat hij of zij daadwerkelijk 18 jaar is.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Hondenbelasting in hele land ter discussie: Katwijk draait baasjes het hardst een poot uit
Hondenbelasting in hele land ter discussie: Katwijk draait baasjes het hardst een poot uit
Van 18 tot 77 jaar: twee generaties strijden om zetel in gemeenteraadsverkiezingen
Van 18 tot 77 jaar: twee generaties strijden om zetel in gemeenteraadsverkiezingen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.