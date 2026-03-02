Hondenbelasting in hele land ter discussie: Katwijk draait baasjes het hardst een poot uit

In steeds minder gemeenten hoef je hondenbelasting te betalen, maar in ruim honderd plaatsen nog wel. Het onderwerp laait opnieuw op in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Vooral in Katwijk en Veenendaal is de discussie fel. In Katwijk betalen baasjes 142,48 euro per hond per jaar, het hoogste bedrag van Nederland.

De VVD in Katwijk wil al langer af van de belasting en startte een petitie die honderden keren is ondertekend. De gemeente verwacht in 2026 zo'n 564.000 euro op te halen met hondenbelasting, terwijl de direct aanwijsbare kosten voor honden rond de 160.000 euro liggen. Dat verschil voelt volgens de VVD oneerlijk.

Tegenstanders, onder wie CDA, SGP, ChristenUnie, PvdA, Samen voor KRV en DURF, wijzen erop dat het schrappen van de belasting een gat van tonnen in de begroting slaat. Honden brengen ook kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor de aanleg en het onderhoud van speelterreinen en voor schoonmaak.

'Oneerlijk en onlogisch'

In Veenendaal betalen baasjes 113,40 euro voor de eerste hond en 165,80 euro voor elke volgende hond. Daarmee is het de duurste gemeente van Utrecht. De SP wil ook daar van de belasting af. Sietse van der Bij van de Veense SP zegt: "Hondenbelasting is oneerlijk en onlogisch. Mensen die een auto hebben, betalen wegenbelasting omdat ze gebruik maken van de wegen. Mensen betalen rioolheffing, omdat je gebruik maakt van de riolering. Maar mensen betalen hondenbelasting, omdat zij zelf de poep van hun hond moeten opruimen en als je dat niet doet krijg je een boete. Dat is niet logisch."

Landelijk heffen in 2026 nog 102 van de 342 gemeenten hondenbelasting, elf minder dan vorig jaar. Sinds 2010 is het aandeel gemeenten met deze belasting gedaald van 72 procent naar 30 procent. Blindengeleide- en hulphonden zijn vrijgesteld.