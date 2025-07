Hondenuitlaters in Soest bezorgd om nieuwe 'hondenlimiet'

In de Soesterduinen mogen uitlaters nu nog met vijf honden tegelijk wandelen, maar dat zou weleens kunnen veranderen. De gemeente Soest wil het maximumaantal per begeleider verlagen naar drie. Uitlaatservices slaan alarm: volgens hen is dat financieel niet vol te houden.

"Voor mij betekent dat veel, het is mijn fulltime job", zegt hondenuitlater Lucille tegen Hart van Nederland. "Ik krijg een bedrag per hond, en van vijf honden per keer kan ik al niet rondkomen. Dus drie is helemaal niet te doen."

De zorgen zijn groot in de uitlaatbranche. Lucille laat al jaren honden uit in verschillende gebieden. Nu wijkt ze uit naar plekken waar de regels nog minder streng zijn, maar ook daar dreigt aanscherping. "In Zeist willen ze ook naar een maximum van drie honden per persoon."

'Dienst voor de rijken'

Ook hondeneigenaren maken zich zorgen. Zo zegt de oudere Anneke over haar hond Radja: "Hij geniet zo van de wandelingen met Lucille. Radja heeft vriendjes, want er gaan meer honden mee. Voor mij is het een uitkomst, voor de honden is het een feest."

Ze vreest dat de regels mensen zoals zij treffen. "Er zijn veel oude mensen die een hond hebben en niet zo makkelijk een grote wandeling kunnen maken. Daarbij: dan is het weer de wolf. En dan zijn er terreinfietsers die ruimte moeten krijgen. De hond wordt altijd beetje benadeeld. We betalen wel hondenbelasting maar daar staat weinig tegenover en dat vind ik scheef."

De gemeente Soest zegt dat de regels nodig zijn omdat natuurgebieden hun losloopgebieden verkleinen, er bijtincidenten zijn geweest en landelijke richtlijnen drie honden per persoon toestaan. Een definitief besluit wordt in september verwacht.