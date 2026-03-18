Van kerk tot woonzorgcentrum: hier stemmen de politieke kopstukken

De gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen en ook de kopstukken van de landelijke partijen en verschillende burgemeesters laten zich zien bij de stembus. Verspreid over het land brengen sommigen al vroeg hun stem uit.

CDA-leider Henri Bontenbal heeft rond 08.00 uur zijn stem uitgebracht in Rotterdam. Dat deed hij in de Johanneskerk in de wijk Lombardijen. Daarmee was hij er vroeg bij op de verkiezingsdag.

In dezelfde stad stemde burgemeester Carola Schouten nog eerder. Zij koos voor een bijzonder moment en bracht haar stem al in de nacht uit, samen met andere nachtstemmers bij Productiehuis Flow.

Woonzorgcentrum

PVV-leider Geert Wilders volgde kort daarna. Rond 08.30 uur bracht hij zijn stem uit in Woonzorgcentrum Ametisthorst in Den Haag, in de wijk Mariahoeve.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen oktober koos Wilders nog voor het stadhuis om te stemmen. Deze keer wijkt hij dus uit naar een andere locatie.

Lees ook: Hier zijn mensen het meest en minst tevreden met hun gemeenteraden

Jetten op basisschool

Premier Rob Jetten bracht rond 08.30 uur zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen in OBS Archipel aan de Atjehstraat in Den Haag. Tegen de aanwezige pers zegt Jetten dat hij, bij een landelijk opkomstcijfer dat hoger ligt dan vier jaar geleden, gaat abseilen van de Euromast. Dit beloofde de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten ook als het opkomstcijfer in haar stad hoger komt te liggen.

Gratis museumbezoek

GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver heeft gestemd in het Kunstmuseum in Den Haag. Iedereen die in het museum stemt, krijgt tijdens de openingstijden (tussen 10.00 en 17.00 uur) gratis toegang tot de tentoonstellingen.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft voor poppodium Melkweg gekozen. Op foto's is te zien dat ze daar op de fiets aankwam.

Beeld: ANP

SP-leider Jimmy Dijk ging op het stadhuis van zijn woonplaats Groningen naar de stembus. Hij kwam samen met zijn vrouw aan bij het stembureau op de Grote Markt.

Jan Paternotte was er deze verkiezingen iets later bij dan vorig jaar. De D66-fractievoorzitter heeft in basisschool De Schakel in zijn woonplaats Leiderdorp gestemd. Dit deed hij rond 10.00 uur in een daarvoor ingerichte gymzaal. Afgelopen oktober stemde Paternotte voor de Tweede Kamerverkiezingen iets na middernacht bij een stembureau in Castricum. Hij was toen de tweede kiezer die daar stemde.