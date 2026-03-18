Wim heeft in zijn woonkamer het kleinste stembureau van Nederland

Nederland mag woensdag weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Traditiegetrouw kunnen stemmers ook weer op een paar bijzondere stemlocaties en -tijdstippen hun stem uitbrengen. Een van de meest bijzondere locaties is het stembureau van Wim Westhoff in het Overijsselse Marle. Hij heeft namelijk het kleinste stembureau van Nederland, midden in zijn huiskamer.

In de huiskamer van Wim kunnen stemmers hun stem uitbrengen vanaf half acht 's ochtends negen uur 's avonds. In de 538 Ochtendshow vertelt Wim meer over zijn bijzondere stembureau en blikt hij vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen.

