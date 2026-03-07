Stemmen saai?! Niet bij deze bijzondere stemlocaties

De gemeenteraadsverkiezingen staan bijna voor de deur. Op 18 maart mogen we weer naar de stembus. Traditiegetrouw zitten daar ook weer een paar bijzondere stemlocaties en -tijdstippen bij.

Uit panelonderzoek van Hart van Nederland afgelopen januari blijkt dat 62 procent van de stemgerechtigden van plan is om te gaan stemmen over anderhalve week. Dat zou fors hoger zijn dan de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022: bijna 51 procent. Aan leuke stemlocaties in ieder geval geen gebrek.

Race om de eerste stem

Op een aantal locaties in Nederland kan op klokslag 00.00 uur meteen gestemd worden. Dit is onder andere het geval bij café het Vliegende Paard in Zwolle, op de Grote Markt in Den Haag en bij poppodium Luxor Live in Arnhem. De verwachting is dat mensen daar vlak voor middernacht in de rij gaan stem om de prestigieuze titel 'eerste stemmer van de gemeente' in de wacht te slepen.

Musea, gebedshuizen en een kasteel

Meerdere gerenommeerde musea zijn weer van de partij als stembureau deze verkiezingen. Zo kunnen cultuurfanaten terecht bij het Frans Hals Museum in Haarlem, het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht of wat te denken van het Verzetsmuseum en het Anne Frank Huis in Amsterdam?

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ook verschillende gebedshuizen in Nederland openen hun deuren voor de stemmers. Zo zijn in Utrecht de Ulu Moskee en de Domkerk geopend voor degenen die in religieuze sferen willen stemmen, en in Amsterdam is de Westerkerk beschikbaar.

De inwoners van gemeente Voorschoten krijgen een wel heel bijzondere stemlocatie voorgeschoteld. Zij kunnen namelijk stemmen in Kasteel Duivenvoorde. Het kasteel stelt zich beschikbaar als stemlocatie in verband met zijn 800e verjaardag.

Drive-instembureau

Gemeente Ridderkerk heeft een primeur te pakken met het eerste drive-instembureau tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Op het parkeerterrein van sporthal De Wissel kan er worden gestemd vanuit de auto, de scootmobiel of ander vervoersmiddel. Extra handig voor hen die wat minder mobiel zijn.

Kleinste stembureau

In het Overijsselse buurtschap Marle kan men stemmen in de woonkamer van Wim Westhoff. Zijn woonhuis is al sinds 1948 beschikbaar als stemlocatie en is ook dit jaar weer het kleinste stembureau.