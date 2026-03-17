Schouten belooft stunt op Euromast: dit moet Rotterdammers naar stembus lokken

Verkiezingen

Vandaag, 15:49 - Update: 1 uur geleden

Burgemeester Carola Schouten zet een opvallende stunt in om Rotterdammers naar de stembus te krijgen. Als het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger is dan in 2022, gaat ze abseilen van de Euromast. Dat zegt ze in een videoboodschap op Instagram.

Schouten geeft toe dat ze daar zelf niet bepaald gerust op is. Ze heeft "enorme hoogtevrees", zegt ze. Toch wil ze alles op alles zetten om de opkomst te verhogen. 4 jaar geleden kwam in Rotterdam slechts 38,9 procent van de kiezers opdagen, het laagste percentage van heel Nederland.

Gaat de opkomst dit keer wel omhoog?

De burgemeester probeert Rotterdammers op verschillende manieren te motiveren. "Ik heb beloofd dat ik er alles aan zou doen om het opkomstpercentage hoger te maken", zegt Schouten. Ze roept inwoners op om woensdag 18 maart te gaan stemmen en hun stem te laten horen.

De verkiezingen lijken spannend te worden. In de peilingen staan Leefbaar Rotterdam, GroenLinks/PvdA en D66 dicht bij elkaar met zo'n 8 tot 9 zetels. Leefbaar Rotterdam was de afgelopen periode nog de grootste partij met 10 zetels.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

