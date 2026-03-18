Taart, cadeaus én voor het eerst stemmen: zo viert Isabel haar 18e verjaardag

Verkiezingen

Vandaag, 11:21 - Update: 28 minuten geleden

Het is woensdag dubbel feest voor Isabel uit Leusden. Ze wordt 18 jaar en mag daardoor voor het eerst stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De dag begint thuis met taart en cadeaus, maar al snel volgt een bijzonder moment: haar allereerste gang naar het stembureau.

Samen met haar vader, burgemeester van Leusden, Gerolf Bouwmeester, loopt ze naar het stemlokaal vlakbij huis. Daar levert ze haar identiteitsbewijs in en krijgt ze haar stembiljet. "Achttien worden is al bijzonder, maar dat ik op mijn verjaardag ook voor het eerst mag stemmen maakt het extra speciaal. Ik heb nu ook mijn rijbewijs en dat alles samen voelt echt als volwassen zijn," zegt Isabel.

Voor haar vader is het moment extra speciaal. "Achttien worden is sowieso een mijlpaal. Als vader ben ik natuurlijk trots dat Isabel achttien wordt. En als burgemeester vind ik het extra mooi dat ze meteen gebruik kan maken van haar stemrecht," zegt Bouwmeester.

Niet vanzelfsprekend dat jongeren stemmen

Dat jongeren stemmen niet altijd vanzelfsprekend vinden, ziet ook ProDemos. "Jongeren en stemmen gaat niet altijd even goed hand in hand. Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar jongeren en verkiezingen. Dat laat zien dat als je kinderen en jongeren op jonge leeftijd al betrek bij stemmen, politiek en verkiezingen, dat er gewenning komt. Daarom organiseren wij ook verkiezingen op scholen. Voor de leuk, maar ook om kinderen te leren dat stemmen belangrijk is. Hoe eerder ze dat doen, hoe vaker ze (blijven) stemmen," aldus een woordvoerder.

