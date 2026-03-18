Verwarring onder Hilversummers: niet vandaag stemmen, maar wanneer wel?

Verkiezingen

Vandaag, 17:03

Ondanks eerdere aankondigingen zijn woensdag toch meerdere inwoners van Hilversum in verwarring geraakt over de verkiezingen. Door de aankomende fusie met Wijdemeren kunnen Hilversummers namelijk pas in november stemmen. Dat bleek niet voor iedereen duidelijk.

Bij het gemeentehuis meldden zich woensdag zes inwoners met de vraag waar hun stempas bleef. Ook het klantcontactcentrum werd overspoeld met tientallen telefoontjes van verbaasde bewoners.

Borden langs de weg

Waarom sommige inwoners pas op het laatste moment ontdekten dat ze niet konden stemmen, is volgens de gemeente onduidelijk. "We hebben veel gedaan aan de communicatie", laat een woordvoerder weten. "Zo zijn er borden langs de wegen geplaatst waarop staat dat er pas in november wordt gestemd."

Door Redactie Hart van Nederland

