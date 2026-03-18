Schouten moet abseilen van Euromast na hogere opkomst Rotterdam

Burgemeester Carola Schouten kan haar klimtuig alvast klaarleggen. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam ligt namelijk nét hoger dan vier jaar geleden, en dat betekent dat ze haar opvallende belofte moet waarmaken.

Om 20.30 uur had 39 procent van de Rotterdammers gestemd, zo meldt het ANP. Daarmee ligt de opkomst iets boven die van 2022, toen 38,9 procent van de kiezers naar de stembus ging. Rotterdam had toen het laagste opkomstpercentage van heel Nederland.

Definitieve opkomstcijfer

Het definitieve opkomstcijfer wordt rond 21.30 uur bekendgemaakt tijdens de uitslagenavond in het stadhuis. Later op de avond, rond 23.00 uur, volgt ook een eerste tussenstand van de verkiezingsuitslag.

De verwachting is dat in de nacht van woensdag op donderdag alle stemmen zijn geteld. Dan wordt duidelijk hoe de politieke verhoudingen in Rotterdam komen te liggen.

'Enorme hoogtevrees'

Schouten had vooraf beloofd alles op alles te zetten om de opkomst te verhogen. Als dat zou lukken, zou ze abseilen van de Euromast, ondanks haar eigen woorden dat ze last heeft van "enorme hoogtevrees".

Met de opkomst die nu al iets hoger ligt dan vier jaar geleden, lijkt die belofte werkelijkheid te worden.