Jetten prijst lokale winnaars en doet opvallende belofte

Verkiezingen

Gisteren, 23:09 - Update: 57 minuten geleden

Premier Rob Jetten heeft op een uitslagenavond van zijn partij in Breda lokale partijen gefeliciteerd met hun winst. Op basis van exitpolls en voorlopige uitslagen lijken lokale partijen, zoals Hart voor Den Haag, opnieuw te winnen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens Jetten hebben veel van die partijen "knappe campagnes" gevoerd. Hij wenst ze succes met hun werk in de komende jaren.

Jetten is ook hoopvol dat zijn eigen partij een goede avond beleeft. "Volgens de eerste signalen blijft D66 heel netjes gelijk. Maar er zijn ook positieve signalen uit bijvoorbeeld Den Bosch, daar hebben wij onze eerste voorspelde winst."

Jetten bracht woensdagochtend al vroeg zijn stem uit.

Hij sprak ook over de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. Zij beloofde van de Euromast te abseilen als de opkomst hoger ligt dan bij de vorige verkiezingen. Dat is gelukt. Jetten sloot zich bij die belofte aan, als de landelijke opkomst hoger zou liggen. "Ik hoor signalen dat die opkomst inderdaad hoger ligt. Daar gaan we." Later erkende hij hoogtevrees te hebben.

VVD, GroenLinks-PvdA en CDA

VVD-leider Dilan Yeşilgöz spreekt van een geslaagde avond. "We hebben verschillende gemeenten gezien waarin we stijgen, waarin we verdubbelen", zei ze in Waalwijk. "Dat zijn echt mooie resultaten." Wel lijken de liberalen in Den Haag fors te verliezen: volgens een exitpoll van Ipsos, in opdracht van de NOS, raken ze daar 4 van de 7 zetels kwijt.

GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver ziet zijn partij "fors winnen" ten opzichte van november. "Nu worden het zoals het er nu uitziet veel meer", zei hij over het aantal gemeenten waar zijn partij de grootste wordt.

CDA-leider Henri Bontenbal spreekt van een positieve trend. "Ik vind dat een prachtige uitslag", zei hij. Zijn partij blijft op veel plekken stabiel of wordt zelfs de grootste.

Door ANP

