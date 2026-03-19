Waar werden partijen het grootst? Hier zitten de achterbannen van partijen

Verkiezingen
Vandaag, 10:37 - Update: 1 uur geleden
Lokale partijen springen er opnieuw uit bij de gemeenteraadsverkiezingen, met opnieuw een stijging ten opzichte van de vorige verkiezingen. De meeste winst ten opzichte van vorige keer was er voor Forum voor Democratie. Maar waar zitten de grootste achterbannen van partijen, en waar zagen ze de meeste winst of verlies? Je leest het hieronder.
Als we eerst naar de lokale partijen kijken zien we dat in het Brabantse Reusel-De Mierden de lokale partij 'Samenwerking Reusel-De Mierden' opnieuw de grootste is geworden, met een absolute meerderheid van 53,2 procent van de stemmen. Daarmee is het de enige partij in Nederland die in één gemeente meer dan de helft van alle stemmen kreeg.
Den Haag is de grootste gemeente waarin een lokale partij won. Hart voor Den Haag maakte een flinke winst en ging van 17,0% in 2022 naar 31,1% nu. Partijleider Richard de Mos was dolblij na bekendmaking van de uitslag, zie je in bovenstaande video.
In het Gelderse Westervoort boekten CDA (-21%) en GL-PvdA (-16,9%) van alle gemeenten de grootste verliezen ten opzichte van vorige keer. Dat komt vooral doordat er een nieuwe lokale partij meedeed (Wij Westervoort) dat direct 44,4% van de stemmen wist te behalen.
Partij
Top 3 gemeenten waarin partij het grootst werd
GroenLinks en/of PvdA
Mook en Middelaar (37,6%), Diemen (33,5%), Wageningen (33,2%)
VVD
Hilvarenbeek (46,3%), Oostzaan (40,9%), Oudewater (34,8%)
CDA
Tubbergen (42,4%), Bergeijk (40,7%), Boekel (38,7%)
D66
Heemstede (23,5%), Oegstgeest (22,8%), Gooise Meren (22,1%)
Forum voor Democratie
Velsen (20,4%), Hollands Kroon (17,2%), Hoogeveen (16,4%)
ChristenUnie
Bunschoten (27,6%), Zwartewaterland (21,0%), Staphorst (20,9%)
SGP
Reimerswaal (43,2%), Neder-Betuwe (42,3%), Staphorst (35,5%)
SP
Pekela (24,7%), Enkhuizen (14,8%), Veendam (11,8%)
Partij voor de Dieren
Groningen (8,1%), Wageningen (7,7%), Leiden (6,9%)
PVV
Pekela (25,0%), Papendrecht (21,6%), Stadskanaal (19,3%)
DENK
Schiedam (11,1%), Rotterdam (8,8%), Vlaardingen (6,5%)
Volt
Maastricht (5,3%), De Bilt (5,1%), Zeist (4,6%)
JA21
Etten-Leur (13,6%), Gouda (8,2%), Almere (7,7%)
Hieronder lees je in welke gemeenten partijen het meest hebben gewonnen of verloren ten opzichte van vorige keer.
Partijen
Meest gewonnen
Meest verloren
GroenLinks en/of PvdA
Meerssen (+12,0%)
Westervoort (-16,9%)
VVD
Montfoort (+20,8%)
Scherpenzeel (-9,2%)
CDA
Eersel (+19,0%)
Westervoort (-21,0%)
D66
Mook en Middelaar (+14,0%)
Alblasserdam (-8,4%)
Forum voor Democratie
Hollands Kroon (+17,2%)
Den Haag (-0,0%)
ChristenUnie
Scherpenzeel (+14,1%)
Oldebroek (-8,9%)
SGP
Lisse (+7,7%)
Noord-Beveland (-2,4%)
SP
Eemsdelta (+8,8%)
Oss (-9,7%)
Partij voor de Dieren
Wageningen (+7,7%)
Nijmegen (-4,9%)
PVV
Papendrecht (+21,6%)
Nissewaard (-2,6%)
DENK
Beverwijk (+4,2%)
Dordrecht (-0,8%)
Volt
De Bilt (+5,1%)
Eindhoven (-3,1%)
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.