FvD in meer dan honderd gemeenteraden na forse winst

Forum voor Democratie heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen op veel plekken winst geboekt. De partij krijgt zetels in meer dan honderd gemeenteraden, blijkt uit voorlopige cijfers van de Verkiezingsdienst van het ANP. Opvallend is dat FVD in 57 van die gemeenten eerder nog helemaal niet vertegenwoordigd was.

De grootste klapper maakt de partij in Velsen, in Noord-Holland. Daar groeit FVD naar acht zetels en is daarmee de grootste partij geworden. Dat is vier keer zoveel als bij de vorige verkiezingen. Ook in het Gelderse Epe scoort de partij sterk met vier zetels.

Na een eerste voorzichtige schatting blijkt dat meer mensen tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen hebben gestemd dan bij de vorige verkiezingen in 2022:

2:51 Meer stemmers voor gemeenteraadsverkiezingen dan vier jaar geleden

Niet alleen in Velsen en Epe doet FVD het goed. In Hollands Kroon deelt de partij de eerste plek met de lokale partij Onafhankelijk Hollands Kroon en het CDA. Ook in plaatsen als Staphorst, Zevenaar, Nieuwegein, Purmerend, Helmond en Doetinchem behoort FVD nu tot de grotere partijen.

In meerdere gemeenten komt de partij van De Vos met twee of drie zetels nieuw in de raad. Onder andere in Hoorn (van 0 naar 3 zetels), In Rijswijk (van 0 naar 2 zetels) en Rijswijk (van 0 naar 2 zetels).

FVD komt in zeker 103 gemeenteraden. Dat worden er 104 als de partij zich handhaaft in Amsterdam, dat donderdagochtend nog geen voorlopige uitslag bekend had gemaakt. In totaal krijgt de partij volgens de voorlopige uitslagen zeker 298 zetels, exclusief de hoofdstad dus. In 2022 werden in het hele land 54 raadsleden voor FVD gekozen.

Tegen azielopvang

Tijdens de campagne richtte FVD zich nadrukkelijk tegen gevestigde partijen. Daarnaast sprak de partij zich vaak uit tegen de opvang van asielzoekers, een onderwerp dat in meerdere gemeenten een rol speelde bij de verkiezingen.

De vraag is nog in hoeverre FVD de winst kan omzetten in lokale coalities. Veel partijen willen niet met de partij samenwerken, omdat diverse kandidaten een verleden hebben bij extreemrechtse groeperingen.