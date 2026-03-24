SC Cambuur na drie seizoenen weer terug op het hoogste niveau

SC Cambuur keert volgend seizoen terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk de Jong stelde promotie veilig door met 4-2 te winnen bij FC Emmen. Met nog vijf wedstrijden te spelen is Cambuur niet meer in te halen.

De club uit Leeuwarden heeft nu 73 punten en staat daarmee 20 punten voor op nummer drie Willem II, dat nog zes duels te gaan heeft. Daarmee is directe promotie een feit.

Koploper ADO Den Haag verzekerde zich een week eerder al van promotie na een overwinning op Jong FC Utrecht:

FC Emmen degradeerde in 2023 uit de Eredivisie en speelt dit seizoen voor het derde jaar op rij in de eerste divisie.