Honderden fans vieren promotie Cambuur bij stadion in Leeuwarden

Bij het Kooi Stadion in Leeuwarden hebben zich in de nacht van dinsdag op woensdag honderden fans verzameld om de spelersbus van SC Cambuur op te wachten. Rond het stadion werd veel vuurwerk afgestoken, meldt Omrop Fryslân.

Na aankomst van de bus verschenen spelers en staf kort op een podium bij de hoofdingang van het stadion om de fans te begroeten. Trainer Henk de Jong bedankte de aanwezigen in een korte toespraak voor hun steun.

Vervolgens verplaatste het feest zich naar binnen, waar het in het stadion werd voortgezet. Ook in de stad zelf ging de viering door.

SC Cambuur won dinsdag de wedstrijd tegen FC Emmen en keert daardoor volgend seizoen terug in de Eredivisie.