Vuurwerkincident legt duel Cambuur tegen Vitesse definitief stil

Vandaag, 22:39 - Update: 53 minuten geleden

De wedstrijd tussen SC Cambuur en Vitesse in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond definitief gestaakt. Met nog enkele minuten te spelen en een stand van 1-2 werd vuurwerk vanuit het uitvak op de tribunes met Cambuur-supporters gegooid.

Eerder op de avond werd het duel ook al tijdelijk stilgelegd. Na het nieuwe incident besloot de scheidsrechter de wedstrijd niet meer te hervatten.

Uitspelen van de wedstrijd

De resterende minuten in de gestaakte wedstrijd tussen Cambuur en Vitesse in Leeuwarden worden niet meer op een ander moment uitgespeeld. Dat heeft de KNVB laten weten. Het competitiebestuur betaald voetbal heeft de eindstand bepaald op 2-1 voor Cambuur.

