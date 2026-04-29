Duizenden ADO-fans vieren kampioenschap uitbundig: 'Eindelijk weer!'

Het was woensdagmiddag een groot feest in Den Haag. Duizenden supporters hebben op het parkeerterrein bij het Werktalent Stadion de selectie van ADO Den Haag toegejuicht. De club werd kampioen van de eerste divisie en promoveert na vijf jaar afwezigheid weer naar de Eredivisie. Spelers van coach Robin Peter verschenen één voor één op het podium, waar ze luid werden toegezongen door een groengele mensenmassa.

In de zon werd gedanst op muziek van Haagse artiesten, vlaggen gingen de lucht in en er werd rook afgestoken. Verschillende spelers kregen een speciale eer: Steven van der Sloot werd uitgeroepen tot speler van het jaar, Jesse Bal tot talent van het jaar en aanvoerder Jari Vlak eindigde als topscorer van de club.

'Promotie zorgt voor nieuw vertrouwen'

Technisch directeur Mark Wotte sprak na afloop van "een heel mooie" huldiging. "ADO Den Haag wordt gemiddeld genomen één keer in de 25 jaar kampioen. Dat mogen we best wel vieren. Dat hebben we gedaan. We hebben genoten", zei hij tegen het ANP. Volgens Wotte zorgt de promotie voor nieuw vertrouwen bij de club. "Nu hebben de supporters weer herinneringen om trots op te zijn. Het is nu een happy ADO."

ADO stelde promotie al op 17 maart veilig na winst op Jong FC Utrecht. Sindsdien vierden fans het succes al meerdere keren. Ook nummer twee Cambuur gaat naar de Eredivisie en wordt zondag 3 mei gehuldigd in Leeuwarden, rond de Oldehove.