Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Duizenden ADO-fans vieren kampioenschap uitbundig: 'Eindelijk weer!'

Voetbal

Vandaag, 17:56 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Het was woensdagmiddag een groot feest in Den Haag. Duizenden supporters hebben op het parkeerterrein bij het Werktalent Stadion de selectie van ADO Den Haag toegejuicht. De club werd kampioen van de eerste divisie en promoveert na vijf jaar afwezigheid weer naar de Eredivisie. Spelers van coach Robin Peter verschenen één voor één op het podium, waar ze luid werden toegezongen door een groengele mensenmassa.

In de zon werd gedanst op muziek van Haagse artiesten, vlaggen gingen de lucht in en er werd rook afgestoken. Verschillende spelers kregen een speciale eer: Steven van der Sloot werd uitgeroepen tot speler van het jaar, Jesse Bal tot talent van het jaar en aanvoerder Jari Vlak eindigde als topscorer van de club.

In de video bovenaan het artikel zie je hoe de supporters er een feestje van hebben gemaakt.

'Promotie zorgt voor nieuw vertrouwen'

Technisch directeur Mark Wotte sprak na afloop van "een heel mooie" huldiging. "ADO Den Haag wordt gemiddeld genomen één keer in de 25 jaar kampioen. Dat mogen we best wel vieren. Dat hebben we gedaan. We hebben genoten", zei hij tegen het ANP. Volgens Wotte zorgt de promotie voor nieuw vertrouwen bij de club. "Nu hebben de supporters weer herinneringen om trots op te zijn. Het is nu een happy ADO."

ADO stelde promotie al op 17 maart veilig na winst op Jong FC Utrecht. Sindsdien vierden fans het succes al meerdere keren. Ook nummer twee Cambuur gaat naar de Eredivisie en wordt zondag 3 mei gehuldigd in Leeuwarden, rond de Oldehove.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.