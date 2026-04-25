Agenten bekogeld met stenen en vuurwerk na Cambuur-Vitesse

De politie meldt zaterdag dat er vrijdagavond is ingegrepen bij de ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen SC Cambuur en Vitesse in Leeuwarden. Zowel binnen als buiten het stadion liep de situatie uit de hand, waarna het duel uiteindelijk werd gestaakt.

Buiten het stadion zochten supporters van SC Cambuur de confrontatie met de politie en met supporters van Vitesse. Daarbij werden agenten bekogeld met vuurwerk, stenen en fietsen. Ook werd een politieauto vernield. De Mobiele Eenheid voerde meerdere charges uit om de groep uiteen te drijven en de openbare orde te herstellen, waarbij geweld is gebruikt.

Gewonde

Ook tussen supporters van beide clubs kwam het tot confrontaties. Daarbij raakte één persoon gewond, die naar het ziekenhuis is gebracht.

Binnen het stadion ontstonden eerder al problemen toen supporters van Vitesse vuurwerk richting een thuisvak gooiden. Dat leidde uiteindelijk tot het stilleggen en definitief staken van het duel.

Volgens de politie is het gedrag “volstrekt ontoelaatbaar” en is een onderzoek gestart naar de betrokkenen. Daarbij wordt samengewerkt met SC Cambuur en worden onder meer camerabeelden bekeken. Na afloop zijn fakkels en materialen om zwaar vuurwerk af te steken in beslag genomen.

Of er aanhoudingen zijn verricht, is nog niet bekend. De politie roept getuigen en mensen met beeldmateriaal op zich te melden.