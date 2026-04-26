Heracles Almelo degradeert na drie jaar uit Eredivisie, onrust op tribune

Voetbal

Vandaag, 17:04

Heracles Almelo is na drie jaar weer gedegradeerd uit de Eredivisie. De club verloor zondag met 2-0 van FC Volendam en kan daardoor niet meer ontsnappen aan rechtstreekse degradatie.

De wedstrijd in Almelo werd in de slotfase nog stilgelegd. Supporters gooiden vuurwerk op het veld, waardoor het duel tijdelijk werd onderbroken.

Ook eerder dit seizoen ging het mis met Heracles-supporters, toen een café werd vernield. Daarover zie je in deze video:

Geen ontsnapping meer mogelijk

Door de nederlaag kan Heracles niet meer stijgen naar de zestiende plek, die recht geeft op play-offs voor handhaving. Daarmee is degradatie een feit.

Het is niet de eerste keer in korte tijd dat de club uit Almelo dit meemaakt. In 2022 degradeerde Heracles ook al, na zeventien jaar op het hoogste niveau. Toen wist de club direct weer terug te keren, maar nu volgt opnieuw een klap.

Spannende strijd onderin

De strijd onderin de Eredivisie blijft spannend. FC Volendam deed goede zaken met de overwinning en gaf de zestiende plek door aan Telstar.

Na 31 speelronden hebben Excelsior en FC Volendam 31 punten, Telstar 30 en NAC Breda 25. De nummer zestien speelt straks play-offs, de nummers zeventien en achttien degraderen rechtstreeks. Doordat Heracles blijft steken op 19 punten zal het Telstar niet meer weten in te halen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

