Hooligans richten ravage aan bij Heracles-café Nijverdal: 'Ik zag ineens vuur'

Café-eigenaar Gert de Jong en barvrouw Karin ten Brinke kregen de schrik van hun leven toen zondagochtend een gezellige bijeenkomst voor Heracles-supporters ruw werd verstoord. Een groep in het zwart geklede en onherkenbare PEC Zwolle-supporters drong het café binnen met brandende fakkels en veel geweld. Een ravage bleef achter, maar gelukkig schoot de buurt snel te hulp.

"Het was heel gezellig, ik stond net op het punt een rondje bitterballen uit te delen toen iedereen ineens naar buiten stoof." Eigenaar Gert kan nog steeds niet bevatten wat er in zijn kroeg is gebeurd. Ze hielden een bijeenkomst voor Heracles-supporters om samen in hun kroeg De Gauwe Geit in Nijverdal de wedstrijd tegen PEC Zwolle te kijken.

Veldslag

Tegen het einde van de wedstrijd slaat de sfeer ineens om en staan Gert en barvrouw Karin midden in een veldslag. "Iemand riep ineens: 'Brand!'", vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Supporters van PEC Zwolle liepen richting de kroeg met brandende fakkels. Op camerabeelden is te zien dat een brandende fakkel in het café belandt, waarna de ruimte zich vult met rook. Iedereen vlucht naar buiten, waar het een groot slachtveld is.

"Je ziet ineens vuur en rook. De bankjes voor de deur stonden ook in de fik", zegt Karin tegen Hart van Nederland. Gert vult haar aan: "Ruiten werden stukgeslagen. Het glas lag tot aan de andere kant van de straat." Waarom er ruzie werd gezocht, is niet duidelijk.

Aangeslagen

Gert is blij dat de buurt snel toesnelde om alles op te ruimen, zodat hij zondagmiddag gewoon weer de deuren kon openen. Maar emotioneel is hij nog wel aangeslagen. "We zijn wel flink geschrokken, al komt de echte klap waarschijnlijk pas later. Hoeveel supporters het precies waren, weet ik niet. De politie zegt wel dat we aangifte kunnen doen, maar ze hadden allemaal capuchons op, dus onherkenbaar."