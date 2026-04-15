NAC stapt naar rechter: verloren duel met Go Ahead blijft geldig volgens KNVB

De paspoortenkwestie bij spelers in het Nederlands betaald voetbal krijgt een staartje. NAC Breda spant een kort geding aan, nadat de KNVB het duel met Go Ahead Eagles niet ongeldig wil verklaren. Dat laat de huidige nummer zeventien van de Eredivisie weten op de clubwebsite. De Brabantse club wil dat de met 6-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ongeldig wordt verklaard of wordt overgespeeld, vanwege het meespelen van Dean James, die mogelijk niet speelgerechtigd was. Dat gebeurt nu niet.

NAC trok in maart de speelgerechtigdheid van Go Ahead-speler James in twijfel na de met 6-0 verloren Eredivisiewedstrijd. Hij zou als international van Indonesië mogelijk het Nederlanderschap hebben verloren en daardoor geen werkvergunning hebben. Daarop besloten diverse clubs spelers die tot Surinamer of Indonesiër zijn genaturaliseerd, tijdelijk niet op te stellen. Inmiddels zijn de meesten van hen weer speelgerechtigd, onder wie James.

De aanklager betaald voetbal besloot James niet te straffen en wees op de onwetendheid van spelers en clubs. Het competitiebestuur besloot de wedstrijd tussen NAC en Go Ahead niet ongeldig te verklaren.

De voetbalclub meldt dat er een gesprek is geweest tussen de KNVB en de clubleiding. Daarin hebben beide partijen hun standpunten toegelicht. "NAC heeft uiteindelijk besloten de rechter te laten toetsen of het competitiebestuur tot dit besluit mocht komen, dan wel of de wedstrijd alsnog ongeldig moet worden verklaard en moet worden overgespeeld", meldt de Brabantse club.

In afwachting van het kort geding wil NAC Breda geen verdere inhoudelijke mededelingen doen. Een woordvoerder van Go Ahead Eagles laat aan Hart van Nederland weten dat de club op dit moment geen uitspraken doet en zich verder buiten deze kwestie houdt.