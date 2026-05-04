Rechter: Go Ahead Eagles - NAC wordt niet overgespeeld

Vandaag, 12:20

De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt niet overgespeeld. Dat heeft de rechter in Utrecht in een kort geding tussen NAC Breda en de KNVB volgens NAC bepaald. Het duel in de Eredivisie eindigde eerder in een 6-0-overwinning voor Go Ahead Eagles, maar NAC diende een klacht in omdat de thuisclub de Indonesische international Dean James had opgesteld die niet speelgerechtigd was.

De Eredivisieclub stapte naar de rechter na het besluit van de aanklager betaald voetbal en het competitiebestuur betaald voetbal van de KNVB om het duel niet over te spelen. Deze zaak stond aan de basis van de zogenoemde paspoortkwestie in het betaald voetbal.

Verschillende internationals van Indonesië en Suriname beschikten na een nationalisatie om voor een nationaal elftal te kunnen spelen niet meer over de Nederlandse nationaliteit. Dat betekende dat ze geen geldige verblijfs- en werkvergunning hadden om in Nederland te kunnen voetballen.

Door ANP

