Eredivisie mogelijk op z'n kop: rechter oordeelt over NAC-duel

De eindstand van de Eredivisie wordt maandag mogelijk bepaald in de rechtszaal. NAC Breda probeert een 6-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles van de tafel te krijgen en zet daarmee de KNVB onder druk. De club wil dat de wedstrijd ongeldig wordt verklaard of wordt overgespeeld, omdat speler Dean James mogelijk niet speelgerechtigd was.

James is geboren in Nederland, maar speelt sinds een jaar voor Indonesië. Volgens NAC heeft hij daardoor mogelijk zijn Nederlandse nationaliteit verloren. De zaak draaide afgelopen dinsdag om die vraag. Volgens de advocaat van NAC gaat het in deze zaak "niet over sentimenten, maar over een eenvoudige regel". "Het gaat over het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler", zei hij in de rechtbank.

Eerder zou de uitspraak in deze zaak afgelopen dinsdag zijn, de rechter had echter meer tijd nodig om na te denken. In de uitzending van Hart van Nederland ging het er dinsdag kort over, zoals te zien in de video boven dit artikel.

Grote belangen

De belangen zijn groot. NAC strijdt nog tegen degradatie en kan elk punt gebruiken. Maar ook voor de KNVB staat er veel op het spel. Als NAC gelijk krijgt, kan dat gevolgen hebben voor meerdere wedstrijden en mogelijk zelfs voor de hele competitie.

Volgens de KNVB speelt het probleem namelijk breder en gaat het niet alleen om James. Ook andere spelers in de Eredivisie, de Eerste Divisie en de vrouwencompetitie zouden mogelijk in dezelfde situatie zitten.

Onzekerheid bij spelers

De impact van de zaak was al zichtbaar. Spelers als Tjaronn Chery (NEC) en Etienne Vaessen (FC Groningen) trainden niet of werden buiten de selectie gehouden vanwege hun nationaliteitssituatie. Zij wilden uitkomen voor een ander land, zoals Suriname, in de hoop op WK-deelname.

"Het gaat om voetballers met een Nederlands paspoort die voor een ander land gaan voetballen, zoals Suriname of Indonesië. Om te kunnen uitkomen voor dat land, hebben ze die nationaliteit moeten aannemen. Daarmee verlies je het Nederlanderschap", zei sportrechtadvocaat, Joost Verlaan, eerder tegen RTL Nieuws.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Mogelijke chaos

Als NAC de zaak wint, kan dat volgens de KNVB grote gevolgen hebben. "De competitie zou qua uitstraling een enorme deuk oplopen. Wedstrijden dienen op het veld te worden gespeeld en niet bij de rechter", aldus de advocaat van de bond.

"Het gaat om meer dan de helft van de eredivisiewedstrijden en bijna alle clubs worden geraakt", zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal bij de KNVB.

Binnen acht dagen actie ondernemen

Volgens Verlaan is het echter de vraag hoeveel clubs daadwerkelijk in actie komen. "Op het moment dat je een wedstrijd hebt gespeeld, moet je binnen acht dagen een klacht indienen bij het competitiebestuur als je denkt dat er iets mis is gegaan. Dat is een strenge termijneis."

Toch gaan er geluiden rond dat sommige clubs wel op tijd bezwaar hebben gemaakt. "Mocht de zaak voor NAC positief uitpakken, dan hebben zij het recht om ook een procedure te starten bij wedstrijden waar een niet-speelgerechtigde speler meedeed. Die clubs zullen de zaak dus nauwlettend in de gaten houden", zegt hij tegen de landelijke nieuwssite.

Maandag doet de rechter uitspraak in deze zaak.