NAC degradeert uit Eredivisie, duel met Heerenveen definitief gestaakt

Vandaag, 19:09

NAC Breda is zondagavond gedegradeerd uit de Eredivisie. De club uit Breda kan door de resultaten van concurrenten FC Volendam en Telstar niet meer hoger eindigen dan de zeventiende plaats.

De degradatie kwam op een chaotische avond in eigen stadion. Het duel met sc Heerenveen werd in de slotfase definitief gestaakt nadat de wedstrijd al eerder was stilgelegd. NAC Breda stond toen met 2-0 voor tegen sc Heerenveen.

Wedstrijd twee keer stilgelegd

Met het gelijkspel van Volendam bij Excelsior en de 3-0-voorsprong van Telstar tegen Heracles diende de degradatie van NAC zich in de slotfase van de tweede helft al aan. Supporters gooiden daarop opnieuw vuurwerk op het veld, waarop de wedstrijd in de 82e minuut opnieuw werd stilgelegd.

Vanaf de tribunes zongen supporters 'schaam je kapot', maar dat kon niet voorkomen dat de scheidsrechter later bekendmaakte dat de wedstrijd definitief was gestaakt.

Eerder op de avond lag de wedstrijd ook al stil nadat supporters vuurwerk op het veld hadden gegooid. Wat er precies gebeurde bij de tweede onderbreking, is nog niet duidelijk.

NAC speelde sinds 2024 in de Eredivisie na vijf seizoenen in de eerste divisie. De club promoveerde destijds via de nacompetitie.

Beslissende wedstrijden

Ook op de andere velden vielen belangrijke beslissingen. Zo wist Excelsior zich dankzij een 1-1-gelijkspel tegen FC Volendam te verzekeren van nog een seizoen Eredivisie. Telstar deed uitstekende zaken met een 3-0-zege op Heracles Almelo en speelt volgende week tegen Volendam een rechtstreeks duel om handhaving.

In de strijd om Europees voetbal pakte FC Twente de derde plek over dankzij een overtuigende 4-0-overwinning op Sparta Rotterdam. NEC verloor met 2-1 bij FC Groningen en zakte naar plek vier. Ajax liep opnieuw averij op: FC Utrecht won in Amsterdam met 1-2 door een treffer van Mike van der Hoorn diep in blessuretijd, waardoor Ajax nu vijfde staat.

Door de nederlaag van NEC is Feyenoord ondertussen zeker van de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van Robin van Persie plaatste zich daarmee rechtstreeks voor de competitiefase van de Champions League van volgend seizoen. FC Twente heeft als nummer drie uitzicht op de voorrondes van het miljoenenbal.

Door ANP

