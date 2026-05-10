Duel NAC Breda - sc Heerenveen stilgelegd door vuurwerk op veld

Vandaag, 18:13

De wedstrijd tussen NAC Breda en sc Heerenveen is zondagavond tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter Sander van der Eijk besloot daarop direct in te grijpen en stuurde beide ploegen van het veld.

Het duel in Breda lag stil aan het begin van de tweede helft. Supporters van de thuisploeg gooiden vuurwerk richting het veld. Na ongeveer tien minuten werd de wedstrijd hervat.

NAC voor

Op het moment van de staking stond NAC Breda met 1-0 voor tegen sc Heerenveen. Verdediger Boy Kemper maakte in de 36e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd tot dan toe.

Door ANP

