Jutta Leerdam verovert bij wereldbeker zilver op 500 meter

Jutta Leerdam heeft bij de tweede wereldbekerwedstrijd in het Chinese Beijing zilver veroverd op de eerste 500 meter. De 25-jarige schaatsster kwam tot 37,89 en was daarmee 0,21 seconde langzamer dan Yukino Yoshida (37,68). Dione Voskamp pakte net als een week eerder in Japan brons.

Schaatsster Jutta Leerdam en de Amerikaanse bokser en YouTube-ster Jake Paul hebben al een tijdje een relatie met elkaar, zo is te zien in bovenstaande video.

Voskamp was met 37,90 0,01 seconde langzamer dan Leerdam. In de slotrit dook Yoshida onder de tijd van Leerdam en Voskamp, maar olympisch kampioene Erin Jackson slaagde daar met de zesde tijd van 38,08 niet in. Hierdoor haalde Voskamp ook het podium.

Suzanne Schulting dook ook onder de 38 seconden met 37,98. Daarmee werd de drievoudig olympisch kampioene shorttrack vierde. Michelle de Jong reed met 38,23 de negende tijd. Naomi Verkerk kwam met 38,26 tot de elfde tijd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP