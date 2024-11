Nederland kijkt mee met 'bokswedstrijd van de eeuw' tussen bokslegende Mike Tyson en influencer Jake Paul

Na maanden wachten, gaat het nu gebeuren: bokslegende Mike Tyson stapt in de ring met influencer Jake Paul, de vriend van schaatser Jutta Leerdam. In het AT&T Stadium in de Amerikaanse stad Arlington barst de wedstrijd vrijdag- op zaterdagnacht los. Boksers in Nederland kunnen niet wachten.

Dat wordt wel even een nachtje doorhalen, want het evenement begint om 02.00 uur 's nachts in Nederland. Omdat er allerlei andere wedstrijden aan voorafgaan, begint de partij tussen Tyson en Paul vermoedelijk pas om 05.00 uur. "Het is een hot topic bij iedereen, zeker bij de jongeren", zegt Said Betta van de BBG Boxing Club in Den Haag. "Ik hoor heel veel mensen die ondanks dat onmogelijke tijdstip toch gaan kijken."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De wedstrijd zou al in juli plaatsvinden, maar werd toen door Tyson uitgesteld vanwege ziekte. Netflix heeft de uitzendrechten van de nu al bijzondere wedstrijd. Tyson, legende in de bokswereld, is met zijn 58 jaar niet meer de jongste in vergelijking met de 27-jarige Jake Paul.

Die laatste daagde Tyson uit om de ring in te gaan, terwijl hij zelf nog niet lang bokst op een wat hoger niveau. De druk ligt erop, want tijdens de gebruikelijke staredown een dag eerder, gaf Tyson Paul een klap in zijn gezicht nadat hij vermoedelijk op zijn voet ging staan.

Mike is ouder, zijn reactievermogen is afgenomen. Jake is echt wel fit. Arnold

Oud-bokser Arnold Vanderlyde denk dat het nog wel een bijzondere wedstrijd kan worden. "Mike is ouder, zijn reactievermogen is afgenomen. Jake is echt wel fit." Toen de partij maanden geleden werd aangekondigd, was Vanderlyde allesbehalve te spreken over de influencer. Hij begreep niet dat een 'YouTuber' dit zomaar zou doen, ook zomaar een legende uitdagen. Maar daar komt hij op terug.

Geld of sport?

"Hij heeft de goede mensen om hem heen verzameld en heeft hard getraind. Hij is echt fit, dus zeker niet kansloos." De partij is vanwege de leeftijd van Tyson wel iets aangepast. Er zijn acht rondes van 2 minuten, in plaats van de gebruikelijke 3 minuten. Daarnaast dragen beide mannen een stuk zwaardere bokshandschoenen, ten behoeve van de veiligheid. Een klap met deze handschoen zou zorgen voor een minder harde stoot.

"Voor de sport zou ik het wel beter vinden als Tyson wint, ik heb wel het idee dat Jake het voor het geld doet." Het prijzengeld zou 40 miljoen euro bedragen, geen kleine bedrag dus.