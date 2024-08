Zilver voor roeimannen Holland Acht tijdens zenuwslopende finale

De Nederlandse roeiers van de Holland Acht hebben op de Olympische Spelen verrast met een zilveren plak. De Nederlandse boot hoefde alleen de Britten voor zich te dulden. Het verschil was 1,04 seconde.

De Holland Acht had zich via de herkansing geplaatst voor de finale. Het Nederlandse achttal liet in de herkansing al een goede indruk achter en maakte het in de finale favoriet Groot-Brittannië zowaar lastig: 5.22,88 om 5.23,92.

Halverwege de race lag de Nederlandse boot zelfs even aan de leiding, maar de Britten herpakten zich in het tweede deel. Nederland wist de Amerikanen achter zich te houden.

Zevende plak voor roeiploeg

Acht jaar geleden won de Holland Acht brons in Rio de Janeiro, maar in Tokio - in 2021 - wist de ploeg geen podiumplek te bemachtigen.

De Holland Acht bezorgde de roeiploeg al de zevende plak van deze Spelen. Simon van Dorp kan daar later op de dag nog een achtste aan toevoegen. Hij roeit om 11.30 uur de finale in de skiff.

