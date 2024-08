Karolien Florijn roeit Nederland naar olympisch goud

Roeister Karolien Florijn heeft op de Olympische Spelen in Parijs goud veroverd in de skiff. De 26-jarige wereldkampioene maakte in de finale haar favorietenrol waar in een spannende race.

Florijn hield op de roeibaan in Vaires-sur-Marne, net buiten Parijs, de Nieuw-Zeelandse Emma Twigg 1,86 seconden achter zich. De Litouwse Viktorija Senkute werd op 3,57 seconden derde.

Eerste olympische titel

De skiffeuse bezorgde TeamNL de vijfde gouden medaille van deze Spelen. Liefst vier daarvan werden op de roeibaan gepakt.

Voor Florijn is het haar eerste olympische titel. Drie jaar geleden pakte ze zilver op de Spelen van Tokio, in de vierzonder.

Zaterdag is de laatste dag van het olympische roeitoernooi.

