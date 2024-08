Opnieuw raak: goud voor Nederlandse zeilsters op Olympische Spelen

Een gouden duo! Zeilsters Van Aanholt en Duets hebben op de Olympische Spelen in Parijs goud weten te veroveren. Na een chaotisch verlopen finish was het lang spannend, maar na enkele minuten kwam er dan gelukkig het verlossende woord: ze hebben de gouden plak!

Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben daarmee de eerste gouden medaille op het zeilen weten te veroveren deze spelen. Hij komt op een totaal van 25 zeilmedailles die ooit door ons land zijn verovert. Daarvan waren er al acht goud. Nu dus negen. Ons land staat daarmee dan op de 9e plek qua landen die zeilmedailles hebben gehaald.

Hoger op de lijst

E n daarmee stijgt Nederland ook op de algehele ranglijst. We laten nu Canada achter ons omdat we meer gouden plakken hebben weten te scoren. Het totaal is met acht nog wel hetzelfde als de Noord-Amerikanen.

Boven Nederland staat Italië, maar dat is nog wel even een kleine opgave om daaraan voorbij te gaan: die hebben zeventien medailles. Maar toch is het niet onmogelijk, want zij hebben 'maar' vijf gouden plakken. Nog eentje voor Nederland en dan komt Zuid-Korea in zicht. Die hebben zes gouden medailles op een totaal van twaalf en staan op plek zeven.

