Weer medaille voor roeiers: Ymkje Clevering en Veronique Meester pakken goud

Roeisters Ymkje Clevering en Veronique Meester zijn met groot vertoon van macht olympisch kampioen geworden in de tweezonder. Het Nederlandse duo hield op de roeibaan in Vaires-sur-Marne in de finale Roemenië en Australië ruim achter zich.

Het betekende al de derde gouden medaille voor de Nederlandse roeiploeg in Parijs. Eerder was Nederland de beste in de dubbelvier voor mannen en de vierzonder voor vrouwen.

TeamNL heeft buiten de roeibaan nog geen gouden plak veroverd op de Spelen in Parijs. Alleen bij het zwemmen werd twee keer brons gepakt.

Zaterdag is de laatste dag van het olympische roeitoernooi.