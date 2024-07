LIVE | Olympische Spelen: roeiers moeten TeamNL vandaag eerste medailles bezorgen

Op de vijfde dag van de Olympische Spelen is het de beurt aan de roeiers om Nederland de eerste medailles te bezorgen. Op de roeibaan staan de finales van de dubbelvier op het programma. Welke sporten en hoe laat en waar we mogelijk medailles kunnen winnen, lees je in dit artikel.

TeamNL kan dinsdag medailles verdienen in de sporten triatlon, roeien, judo, zwemmen, kanoslalom en turnen.

Roeien (M/V) dubbelvier finale

Om 12.26 uur strijden Lennart van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers om het eremetaal. Twaalf minuten later, om 12.38 uur, vindt de finale plaats voor het Nederlandse vrouwenteam, bestaande uit Laila Youssifou, Bente Paulis, Roos de Jong en Tessa Dullemans.

Triatlon (M/V)

Eerder op de dag zouden Rachel Klamer en Maya Kingma al de eerste medailles voor TeamNL kunnen winnen met de triatlon, deels in het omstreden water van de Seine. De vrouwelijke triatlon is begonnen om 08.00 uur. De mannelijke triatlon met Mitch Kolkman en Richard Murray start om 10.45 uur.

Judo (m) -90 kg, (v) -70 kg

In het judo komen Noël van 't End en Sanne van Dijke in actie. Sanne van Dijke was de enige Nederlandse judoka die op de Spelen van Tokio een medaille behaalde, namelijk brons.

Kanoslalom (v) kano halve finale en finale

Lena Teunissen gaat vanaf 15.30 uur strijden voor een plek in de finale kanoslalom. Mocht ze deze finale halen, vaart ze daarna in de finale voor een gouden plak.

Turnen (m) meerkamp finale

Vanaf 17.30 uur start de finale meerkamp mannen met Frank Rijken en Casimir Schmidt.

200m schoolslag en 100m vrije slag

Bij het zwemmen staan woensdagavond vanaf 20.30 uur de finales voor Caspar Corbeau (200 meter schoolslag) en Marrit Steenbergen (100 meter vrije slag) op het programma.

Loopafstanden voor Sifan Hassan

Atlete Sifan Hassan, de tweevoudig olympisch kampioene van Tokio, maakt om 13.00 uur bekend welke afstanden ze in Parijs zal lopen.

Op de volgende onderdelen komt TeamNL vandaag ook in actie:

TIJD ONDERDEEL 10.00 uur Paardensport dressuur Grand Prix dag 2 11.00 uur Windfoilen (m/v) opening series 12.00 uur Tennis (m) dubbel halve finale (gemengd) kwartfinale 12.00 uur Zeilen 49er, 49erFX fleetraces 14.00 uur Waterpolo (v) Nederland - Australië 15.15 uur Handboogschieten (m/v) individueel 16.00 uur Tafeltennis (v) enkel voorrondes 17.30 uur Hockey (m) Duitsland - Nederland 18.35 uur 3x3 basketbal (m) Letland - Nederland 20.00 uur Beachvolleybal (m/v) groepswedstrijden 20.15 uur Hockey (v) Nederland - China

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP-Hart van Nederland