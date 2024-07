LIVE | Olympische Spelen: judo en zwemmen, pakt TeamNL vandaag hun eerste medaille?

De vierde officiële dag van de Olympische Spelen gaat van start en ook vandaag komen veel sporters van TeamNL in actie. Een nieuwe kans om de eerste medaille in de wacht te slepen. Welke sporten, hoe laat en waar we mogelijk medailles kunnen winnen, lees je in dit artikel.

TeamNL kan dinsdag medailles verdienen in de sporten judo en zwemmen. Oorspronkelijk zou TeamNL vandaag ook een medaille kunnen winnen in triatlon, maar omdat de Seine nog niet schoon genoeg is, is dit verzet naar woensdag.

Judo -81kg (M), judo -63kg (V)

Judoka's Frank de Wit en Joanne van Lieshout strijden vandaag voor een medaille. Om 10.00 uur start de eliminatie voor de mannen (-81 kg) en de eliminatie voor de vrouwen (-63kg), dit duurt tot tot 14.00 uur. Vanaf 16.00 uur start de herkansing, halve finale en een eventuele finale met Van Lieshout en De Wit.

Zwemmen - 100m vrije slag (M), 200m schoolslag en 100m rugslag (V)

Het is vandaag al dag vier van het onderdeel zwemmen en TeamNL heeft tot nu toe nog geen medaille weten te veroveren, maar daar kan vandaag verandering in komen.

Om 11.00 uur start het ochtendprogramma. We zien Sean Niewold deelnemen aan de series van de 100 m vrije slag, en Casper Corbeau en Arno Kamminga aan de series van de 200 m schoolslag. Bij de vrouwen zwemt Marit Steenbergen de series van de 100 m vrije slag. Het ochtendprogramma duurt tot 13.00 uur.

Het avondprogramma voor de mannen en vrouwen start om 20.30 uur met de halve finale van de 100 m vrije slag, mogelijk met Niewold. Vervolgens komt de halve finale van de 200 m schoolslag, mogelijk met Corbeau en Kamminga. Steenbergen zien we mogelijk terug in de halve finale van de 100 m vrije slag. Het avondprogramma loopt tot 22.30 uur.

Op de volgende onderdelen komt TeamNL vandaag ook uit:

TIJD ONDERDEEL 09.30 uur Roeien (m/v) skiff kwartfinales en dubbeltwee halve finales 10.00 uur Beachvolleybal (m/v) groepswedstrijden 11.00 uur Paardensport dressuur Grand Prix dag 1 11.00 uur Windfoilen (m/v) opening series 12.00 uur Tennis (m/v/gemengd) eerste rondes 12.00 uur Zeilen 49er, 49erFX fleetraces 12.45 uur Hockey (m) Groot-Brittannië - Nederland 14.00 uur Handbal (v) Nederland - Spanje 15.00 uur Kanoslalom (v) kano voorrondes 15.15 uur Handboogschieten (m/v) individueel 19.05 uur 3x3 basketbal (m) Nederland - China 20.45 uur Tafeltennis (v) enkel voorrondes

Bron: TeamNL